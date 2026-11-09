Blickfang 2026: Internationale Designmesse präsentierte Möbel, Mode und Schmuck im MAK Wien

Drei Tage lang stand das MAK Wien im Zeichen zeitgenössischer Gestaltung. Die internationale Designmesse Blickfang brachte von 6. bis 8. November 2026 unabhängige Designer und kleine Manufakturen aus ganz Europa zusammen. Das Angebot reichte von Möbeln und Wohnaccessoires über Mode bis hin zu handgefertigtem Schmuck. Im Mittelpunkt standen individuelle Entwürfe, hochwertige Materialien und nachhaltige Produktionsansätze.

Persönlicher Austausch statt Massenproduktion

Ein wesentliches Merkmal der Blickfang war der direkte Kontakt zwischen Besuchern und Gestaltern. Die Designer präsentierten ihre Kollektionen selbst, informierten über Materialien und Herstellungsverfahren und boten zahlreiche Produkte direkt zum Kauf an. Teilweise konnten die Entwürfe auch individuell angepasst werden.

Mit ihrer 23. Ausgabe unterstrich die Blickfang ihre Position als etablierte Plattform für unabhängiges Design in Wien. Die Messe verband die Präsentation neuer Gestaltungsideen mit dem unmittelbaren Austausch zwischen Kreativwirtschaft und Publikum.