BKS Bank eröffnet das Jahr mit Neujahrsempfang in Wien

Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász eröffnete den Abend mit einer Keynote, in der er den Jahreswechsel als Anlass zur Standortbestimmung beschrieb. Dabei verwies er auf die wirtschaftliche Entwicklung der Bank im vergangenen Jahr und auf Auszeichnungen, die die BKS Bank erhalten hat. Grundlage dafür sei die nachhaltige Geschäftspolitik des Instituts.

Zugleich richtete Juhász den Blick nach vorne. 2026 feiert die BKS Bank ihr 40-jähriges Börsenjubiläum. Der eingeschlagene Wachstumskurs soll fortgesetzt werden, getragen von persönlicher und vertrauensvoller Kundenbegleitung sowie individuell ausgerichteten Finanzlösungen.