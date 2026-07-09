Trailer für "Dune: Teil 3" veröffentlicht

"Dune" war 2021 herausgekommen, gefolgt von "Dune: Part Two" im Jahr 2024. Villeneuve (58) beschrieb den dritten und letzten Teil der Reihe als "Dune"-Film, der einen anderen Rhythmus habe und intensiver sei. Der Kanadier holte wieder viele Stars vor die Kamera, darunter Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem und Robert Pattinson. Zendaya spiele wie gewohnt wieder fantastisch, lobte Chalamet den Co-Star in der Rolle der kämpferischen Chani.

Der Stoff der Filme basiert auf einer Romanreihe von Frank Herbert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Wüstenplanet Arrakis. Nur dort gibt es eine besondere, wertvolle Substanz - weswegen der Planet von anderen Mächten der Galaxie ausgebeutet und seine Bewohner unterdrückt werden.