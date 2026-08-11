Band Rose Tattoo bricht Tournee ab: Graz-Auftritt abgesagt

"Angry Anderson befindet sich derzeit aufgrund eines gesundheitlichen Problems im Krankenhaus. Wir sind zutiefst bestürzt darüber, dass wir diese Tournee nicht fortsetzen und die verbleibenden Konzerte nicht mit euch teilen können."

Die Band ist seit Juli im Rahmen ihrer "One Last Ride Tour" unterwegs. Die fünfköpfige Rockband tat sich erstmals in den 1970er-Jahren zusammen und ist bekannt für Lieder wie "Bad Boy for Love", "Rock 'n' Roll Outlaw" und "Stuck on You". In der Mitteilung dankten die Musiker ihren Fans "für all die Liebe, die Nachrichten und die Unterstützung, die ihr Angry und der Band bereits zukommen lassen habt".