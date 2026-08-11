ABO

Band Rose Tattoo bricht Tournee ab: Graz-Auftritt abgesagt

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Angry Anderson hat ein gesundheitliches Problem
©APA/APA/dpa/Friso Gentsch
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die australische Rockband Rose Tattoo hat wegen gesundheitlicher Probleme des Sängers Angry Anderson (79) ihre Europa-Tournee abgebrochen. "Es tut uns zutiefst leid, euch mitteilen zu müssen, dass alle verbleibenden Konzerte der Europa-Tournee 2026 von Rose Tattoo abgesagt werden müssen", schrieb die Band in einer Mitteilung auf Instagram. Damit entfällt auch der für Freitag (14.8.) in Graz geplante Auftritt.

von

"Angry Anderson befindet sich derzeit aufgrund eines gesundheitlichen Problems im Krankenhaus. Wir sind zutiefst bestürzt darüber, dass wir diese Tournee nicht fortsetzen und die verbleibenden Konzerte nicht mit euch teilen können."

Die Band ist seit Juli im Rahmen ihrer "One Last Ride Tour" unterwegs. Die fünfköpfige Rockband tat sich erstmals in den 1970er-Jahren zusammen und ist bekannt für Lieder wie "Bad Boy for Love", "Rock 'n' Roll Outlaw" und "Stuck on You". In der Mitteilung dankten die Musiker ihren Fans "für all die Liebe, die Nachrichten und die Unterstützung, die ihr Angry und der Band bereits zukommen lassen habt".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Rod Stewart mit gesundheitlichen Problemen
News
Rod Stewart sagt Auftritt ab - "medizinischer Eingriff"
Hauself Dobby wäre stolz auf seine Fans
News
Potter-Fans retteten Grab von Hauself Dobby
US-Sängerin Whitney Houston
Schlagzeilen
Whitney Houston gibt es nun als Barbie-Puppe
++ ARCHIVBILD ++ Gedenktafel an Bowies Berliner Wohnung
News
Vor 50 Jahre begann die Berliner Zeit von David Bowie
++ ARCHIVBILD ++ Das Gelände inmitten von Berlin zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe
Technik
Berliner Museumsinsel: Weiteres Museum muss saniert werden
Neue Erkenntnisse über das Leben der Menschen am Vesuv
Technik
Neue Studie zu Pompeji-Opfern: Ernährung von Landprodukten geprägt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER