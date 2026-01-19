Ball der Pharmazie 2026: Apotheken fordern mehr Einfluss

Der 81. Ball der Pharmazie hat am Samstag, dem 17. Jänner 2026, nicht nur als gesellschaftliches Ereignis, sondern auch als gesundheitspolitisches Forum gedient. In der Wiener Hofburg versammelten sich mehr als 3.000 Gäste aus 19 Nationen. Im Mittelpunkt standen Forderungen der österreichischen Apothekerschaft nach zusätzlichen Aufgaben und mehr Verantwortung im Gesundheitssystem.

Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, nutzte ihre Eröffnungsrede, um einen aktiveren Beitrag der rund 7.000 Apothekerinnen und Apotheker zur Gesundheitsversorgung einzufordern. Angesichts eines fragmentierten Systems müsse der Fokus stärker auf gestaltende statt rein reaktive Rollen gelegt werden, sagte sie. Die Apothekerschaft habe dafür bereits konkrete Vorschläge vorgelegt.