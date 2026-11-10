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Oberstes Gericht bestätigt: Hoiby bleibt in U-Haft

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Hoiby bleibt weiter in U-Haft
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Keine Freiheit für Marius Borg Høiby: Der älteste Sohn von Norwegens Königin Mette-Marit bleibt zunächst in Untersuchungshaft. Diese Entscheidung eines Berufungsgerichts bestätigte das Oberste Gericht Norwegens in Oslo laut der Nachrichtenagentur NTB am Dienstag. Høiby hatte Hoffnung geschöpft, als ein Gericht vor kurzem in erster Instanz beschlossen hatte, ihn aus der U-Haft zu entlassen.

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Der Norweger steht seit dem Sommer zu Hause mit einer Fußfessel unter elektronischer Überwachung. Die Entscheidung hatte das zuständige Berufungsgericht aber gleich wieder aufgehoben. Daraufhin zog Høiby vor das Oberste Gericht - ohne Erfolg. Nun muss er die Fußfessel mindestens bis zum 30. November tragen.

Høiby sitzt bereits seit Februar in U-Haft. Diese wurde seitdem regelmäßig um jeweils vier Wochen verlängert. Er war im Juni wegen zahlreicher Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er hat das Urteil angefochten. Ein Berufungsprozess soll im kommenden Februar starten. Dabei sollen die Verurteilungen wegen der Vergewaltigungen und der häuslichen Gewalt gegen eine Ex-Freundin erneut verhandelt werden.

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