Wenn eine Regierung geht: Was passiert mit Akten und Chats?

Die Debatte darüber, ob Handynachrichten ins Archiv müssen, wird auch auf europäischer Ebene geführt. Die „New York Times“ klagt vor dem Gericht der Europäischen Union in Luxemburg auf Herausgabe von Nachrichten zwischen EU-Kommissionspräsidentin ­Ursula von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla aus dem Jahr 2021. Die beiden hatten via Textnachrichten kommuniziert, während über den Kauf von 1,8 Milliarden Dosen Corona-Impfstoff durch die EU verhandelt wurde. „NYT“-Journalisten wollen Einsicht in diesen Austausch. Die EU-Kommission verweigert mit der Begründung, in ihrem Besitz gäbe es keine solchen Nachrichten. Was den Rückschluss zulässt, dass sie gelöscht wurden. Schon als von der Leyen deutsche Verteidigungsministerin war, wurden Nachrichten auf ihrem Handy gelöscht. Ausgerechnet als sich die Ministerin auch mit einer „Berateraffäre“ herumschlagen musste.