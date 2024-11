2nd Opinion: Wunder Wählerwille

Die Kombination von indirekter Demokratie und Feudalföderalismus, die wir in Österreich haben, führt zu anderen Debatten. Ich erinnere mich noch, dass in der Gegend, aus der ich stamme, nach einem großen Unwetter mit schweren Schäden in der Gemeinde diskutiert wurde, ob man zur Vermeidung künftiger Schäden ein relativ groß angelegtes Verbauungsprojekt starten sollte. Das Hauptargument der Gemeinde war: Bezahlt wird das ohnehin von Bund und Land, man kriege das gewissermaßen gratis. So argumentieren sehr oft Politiker, die bei anderer Gelegenheit die Vollkaskomentalität der Bevölkerung beweinen.

Es gehört zu den Merkmalen der repräsentativen Demokratie, wie wir sie hier und heute leben, dass der Wähler nicht dazu gezwungen werden kann, zu sagen, was er wirklich will, weshalb man es hinterher auch wirklich oft schwer sagen kann. Die Wählerin delegiert nicht nur ihre Stimme für einen gewissen Zeitraum an ihren Repräsentanten, sondern damit letztendlich auch die Formulierung ihres Willens. Was immer die Abgeordnete X während einer Legislaturperiode an Wünschen und Anträgen formuliert, muss auch als das genommen werden, was die Wählerin Y wirklich will. Beim nächsten Mal reicht es der Wählerin deshalb möglicherweise auch, laut und deutlich zu sagen, was sie nicht will. Das tut sie immer öfter und immer deutlicher.

In der repräsentativen Demokratie gibt es mit dem Trend, dass Wahlergebnisse immer öfter hauptsächlich sagen, was die Bürger nicht wollen, ein kleines Problem: Ohne die Parteien, denen man gerade gesagt hat, dass man sie nicht will, kann man keine Regierung bilden, weil auch die Zeit der absoluten Mehrheiten in den westlichen Demokratien längst vorbei ist. Irgendeiner der Verlierer wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der nächsten Regierung angehören, vor allem, wenn man, wie in Österreich und Deutschland, so klug ist, diejenigen, von denen man weiß, dass sie wahrscheinlich zu den Siegern gehören werden, von vornherein von einer Regierungsteilnahme ausschließt. Das ist zwar innerhalb unseres Systems vollkommen legitim, führt aber mittelfristig zu nichts, wie wir bald sehen werden.