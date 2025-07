Noten für die neue Regierung

In geopolitisch turbulenten Zeiten trifft sie bisher den richtigen Ton.

Iris Bonavida

Wandelbar.

Johanna Hager

Hat sich als NEOS-Chefin zurückgenommen und konzentriert sich ganz aufs Außenamt. Bisher ohne Fehler.

Johannes Huber

Aktive Außenministerin, als NEOS-Chefin gefordert: Koalitionsdisziplin vs. Erwartungen der Stammwählerschaft.

Christoph Kotanko

Von sich in ihrem Amt begeistert, will sie wenigstens etwas. Ob sie auch das Richtige will, ist noch offen.

Claus Pándi

Macht als Außenministerin eine gute Figur, muss aufpassen, dass die NEOS in der Regierung nicht vorgeführt und übervorteilt werden.

Michael Völker

Im Koalitions-Führungstrio sticht sie als Top-Kommunikatorin und Polit-Profi hervor. Als Außenministerin wäre bisweilen weniger Diplomatensprech mehr.

Josef Votzi

Sehr sichtbar. Sehr wortgewandt. Genießt die Weltbühne. Auf Social Media Hang zur Überdosierung.

Kathrin Gulnerits