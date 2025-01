Das soll keineswegs bedeuten, dass man sich wegen einer Regierungsbeteiligung der FPÖ nicht legitimerweise Sorgen machen kann. Nicht nur wenn man von der aggressiven Rhetorik der Partei direkt betroffen wäre, sondern auch als jemand, der es gern insgesamt zivilisiert, niveauvoll und menschenfreundlich hat. Wenn mir ein präsumptiver Bundeskanzler ein „Zurück zur Normalität in allen Lebensbereichen“ als sein Regierungsprogramm verkauft, wie das Herbert Kickl bei der Präsentation der FPÖ-ÖVP-Budgetkonsolidierungsüberschriften getan hat, wird mir eher schummrig zumute. Ich will nämlich niemanden, der mir vorschreibt, was ich für normal zu halten habe, und das betrifft kalifornische Linkshegelianer genauso wie Kärntner Rechtshegelianer.

Will heißen: So sehr ich es für falsch halte, dass Identitätspolitik während der vergangenen eineinhalb Jahrzehnte Eingang in fast alle Bereiche der Gesetzgebung gefunden habe, so unangemessen halte ich den Plan von Rechtspopulisten aller Schattierungen, stattdessen mit gesetzlichen Regulierungen die fantasierte Gesellschaftsordnung der 50er- und 60er-Jahre wiederherzustellen. Wie wäre es, wenn die Regierenden uns in allen unseren Lebensbereichen einfach mal in Ruhe ließen? Genausowenig wie ich zu Gendersternchen gezwungen werden möchte, will ich, dass sie irgendjemandem verboten werden, so sehr mir die Identitätspolitik auf die Nerven geht, so wenig möchte ich, dass irgendwelche rechten Klemmis ihre sexuellen Tiefenängste im Bereich der Gesetzgebung ausleben.

Im Großen und Ganzen kann man das österreichische Wahlergebnis und die etwas verspätet darauf folgende Regierungsbildung als Teil eines globalen Phänomens einordnen: Nach dem gesellschaftlichen Siegeszug einer „progressiven“ Ideologie, die sich in ihrer spätmarxistischen Schwundstufe auf Identitätspolitik, Postkolonialismus und Klimapolitik verengt hat, scheint es nun einen Pendelschlag zurück in die konservative Richtung zu gehen. Dass die jetzt sich verbreitende Angstlust ganz wesentlich ein mediales Phänomen ist, muss einen nicht wundern: In den verantwortlichen Positionen des kulturell-medialen Establishments sitzen lauter Leute, die um den Fortbestand ihrer Deutungshoheit bangen.

Aber: keine Angst. So, wie der linke Pendelschlag nicht nur sozialdemokratisch, sondern zum Teil auch militant sozialistisch ausgefallen ist, beobachten wir eben auch in der Gegenrichtung militant reaktionäre Strömungen. Und so, wie sich die westlichen Gesellschaften gegenüber den extremen und sogar terroristischen Auswüchsen des Progressiven als robust erwiesen haben, werden sie sich auch gegenüber den extremen und gegebenenfalls gewaltbereiten Auswüchsen des Reaktionären als robust erweisen. Der Rest ist Feuilleton.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: redaktion@news.at

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 3/2025 erschienen.