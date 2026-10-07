Ambros hat keinen Kontakt zu seinen jüngeren Kindern

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Wolfgang Ambros hat seit Jahren keinen Kontakt zu seinen jüngeren Kindern. Nachdem die Mutter mit den inzwischen 16-jährigen Zwillingen ausgezogen war, sei es schwieriger geworden, Kontakt zu halten, sagte der 74-Jährige der deutschen Illustrierten "Bunte". Schließlich sei die Verbindung ganz abgebrochen. Der Musiker erzählte der Illustrierten, er habe mit Briefen und Geschenken zu Geburtstagen und Weihnachten den Kontakt aufrechtzuerhalten versucht. Das sei nicht gelungen.

von APA