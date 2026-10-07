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Ambros hat keinen Kontakt zu seinen jüngeren Kindern

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"Ich habe gelernt, mit der Situation zu leben"
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Wolfgang Ambros hat seit Jahren keinen Kontakt zu seinen jüngeren Kindern. Nachdem die Mutter mit den inzwischen 16-jährigen Zwillingen ausgezogen war, sei es schwieriger geworden, Kontakt zu halten, sagte der 74-Jährige der deutschen Illustrierten "Bunte". Schließlich sei die Verbindung ganz abgebrochen. Der Musiker erzählte der Illustrierten, er habe mit Briefen und Geschenken zu Geburtstagen und Weihnachten den Kontakt aufrechtzuerhalten versucht. Das sei nicht gelungen.

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"Ich habe gelernt, mit der Situation zu leben", sagte der Austropop-Star. Vor Kurzem habe er erfahren, dass sein Sohn ihn gerne sehen würde. "Wenn er eines Tages vor meiner Tür steht und mich besuchen möchte, wird er mit offenen Armen empfangen werden."

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