ESC 2026: Wien und Bühne überzeugten, Moderation spaltete

Der heimische Standard hob die „technisch spektakuläre Produktion, deren Bühnen- und Lichtdesign“ hervor, mit der neue Maßstäbe gesetzt worden seien. Die Presse schrieb von einer technisch „makellosen“ Umsetzung. Und: „Manchen gilt ja die Bühne als der Star des ESC 2026.“

Auch die dem ORF gegenüber sonst eher skeptisch eingestellte Kronen Zeitung war voll des Lobes: „Wir haben es geschafft, der Welt eine perfekte Veranstaltung abzuliefern. (…) Wien und der ORF haben mit der ESC-Austragung internationale Klasse bewiesen.“ Die „elegante, raumgreifende Bühne von Florian Wieder, die samt Licht und Ton alle technischen Stückln spielte“, habe ebenso für Furore gesorgt. Der Standard hielt fest, dass sich ORF, die European Broadcasting Union (EBU) und die Stadt Wien mit erheblichem Aufwand gegen die Krisenstimmung rund um den Boykott mehrerer Länder wegen der Teilnahme Israels am Bewerb gestemmt hätten – „durchaus erfolgreich“.

Weniger wohlwollend blickte die Frankfurter Neue Presse auf das Megaevent, das am „Kipppunkt zwischen Party und Schockstarre“ gestanden sei: „Anders als Basel im Vorjahr schaffte die österreichische Hauptstadt es leider nicht, das durch eine fröhliche Party-Stimmung überall in den Straßen wieder wettzumachen.“ Ganz anders der Eindruck des Kurier und der Krone, die beide von einem guten Echo berichten. „Die Touristen fühlten sich willkommen; nicht wenige sagten, dass Wien sich selbst übertroffen habe“, ist im Kurier zu lesen – wie auch die Notiz, dass Wien den bisher inklusivsten ESC ausgerichtet habe.