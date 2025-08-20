Song Contest 2026: Wien macht das Rennen als Austragungsort

Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA – Jetzt Innsbruck) wünschte Wien „alles Gute“ und bot seine Unterstützung an, damit Europa ein „unvergessliches Musikfest erlebt“. „Am Ende des Tages wird es wohl das Geld gewesen sein“, mutmaßte der Stadtchef hinsichtlich der Entscheidung pro Wien gegenüber der APA. Das Innsbrucker bzw. Tiroler Gesamtpaket habe in finanzieller Hinsicht knapp über 20 Millionen Euro ausgemacht, verriet er. Damit lag man etwas unter den maximal 22,6 Millionen Euro Wiens.

Das Land Tirol hatte ja im Vorfeld klargemacht, abseits der Infrastruktur mit der Olympiahalle keine zusätzlichen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Man habe jedenfalls ein „Gesamtangebot“ abgegeben, dass es dem ORF sehr schwer gemacht habe, eine Entscheidung zu treffen. Dies habe ihm auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann bestätigt, so der Bürgermeister.

„Dass wir uns bis zum Schluss mit Wien auf Augenhöhe gemessen haben, ist ein starkes Signal für Innsbruck und Tirol“, betonte Anzengruber trotz der Niederlage einen positiven Aspekt. Schon die Bewerbung selbst habe die Tiroler Landeshauptstadt „international ins Rampenlicht gerückt und unsere Position als Austragungsort für internationale Großereignisse nachhaltig gestärkt“.