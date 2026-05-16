Vom Wartezimmer zur Stadthalle: So wurde „Bangaranga" zum ESC-Siegertitel 2026

Es war ein Sieg, mit dem vor kurzem noch die Wenigsten gerechnet hätten: Dara aus Bulgarien hat den 70. Eurovision Song Contest in Wien für sich entschieden. Die 27-jährige Sängerin mauserte sich auf den letzten Metern zu einem aussichtsreichen Geheimtipp und überholte schließlich die lange Zeit als Topfavoriten gegolten habenden Länder wie Finnland oder Australien – ein großartiges Comeback für Bulgarien, das zuletzt 2022 beim Song Contest vertreten war.

Im Musikbusiness ist Dara, die am 9. September 1998 in Varna als Darina Nikolaeva Yotova geboren wurde, keine Unbekannte. Vor knapp zehn Jahren startete sie ihre Karriere und gehört heute zu den bekanntesten Popstars ihres Heimatlandes. Wie stand auch bei ihr eine Castingshow – die bulgarische Version von „X Factor“ – am Beginn jener Reise, die sie bis zum Song-Contest-Triumph führen sollte.