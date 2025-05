Spitzentöne: Die unheilvollen Konsequenzen des Siegerlieds von Johannes „JJ“ Pietsch

So. Da sitze ich über dem Thema der Woche und weiß nicht, womit ich beginne, so wenig und so viel ist dazu zu bemerken. Gewiss: Das Gezwitscher des Schlagersängers ­Johannes „JJ“ Pietsch ist prinzipiell diesseits und jenseits der Rampe nicht die Aufregung wert. Ebenso gut könnte sich Simone Lugner in die Debatte um die Harvard University einbringen. Aber leider ist der Eurovision Song Contest nicht Dancing Stars, weshalb der Sängerknabe als Repräsentant eines Täterlandes zur Unzeit alles aufgerührt hat, was selbst intellektuellen Kalibern bei der Einordnung Qual bereitet: einerseits den schändlichen, als Israel-Kritik kostümierten Antisemitismus rechter und linker Mindestbelichteter in Kumpanei mit arabischen Importnazis. Andererseits die verwerf­liche Denunziationsindustrie, die Künstlern ständig politische Bekenntnisse abverlangt, um im Fall inopportuner Antworten gut monetarisierbare digitale Lynchkommandos in Bewegung setzen zu können.

Beides verachte ich von Herzen, habe aber auch immer zu verstehen gegeben, dass sich Deutschland und Österreich im Umgang mit Israel einer Art Diskretion befleißigen sollen, die noch oberhalb der Meinungsfreiheit logiert.