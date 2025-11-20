"4Gamechangers Next 2025": Kooperationen, Medienkompetenz und digitale Strategien für Österreich

Zum Start unterstrich Thomas Gruber, Co-CEO der ProSiebenSat.1 Puls 4 Gruppe, die Relevanz von Zusammenarbeit in einem angespannten Marktumfeld. Staatssekretär Alexander Pröll hob in seiner Rede die Notwendigkeit europäischer Medienallianzen hervor. Er verwies auf Joyn als Beispiel dafür, wie technologische und inhaltliche Kooperationen die medienpolitische Resilienz stärken können.

Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler betonte zudem die politische Verantwortung, Rahmenbedingungen für unabhängigen Journalismus und kooperative Medienstrukturen zu sichern.