Das Jahr 2025 in 7 Zahlen

Der Korruptionswahrnehmungsindex zeichnet ein alarmierendes Bild für Österreich: das Land erreichte nur 67 von 100 Punkten und rutschte damit auf Platz 25 – ein so schlechtes Abschneiden gab es noch nie. 2023 lag Österreich noch auf Rang 20; 2019 auf Platz 12.

Ausschlaggebend für die schlechtere Bewertung im Ranking waren wiederkehrende Politskandale rund um Freunderlwirtschaft und persönliche Bereicherung sowie der Versuch politischer Einflussnahme auf unabhängige Medien. In der Rangliste wird seit Mitte der 1990er die Wahrnehmung des Korruptionsniveaus im öffentlichen Sektor bewertet.