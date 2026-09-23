20 Jahre VIP Terminal am Flughafen Wien: Jubiläum mit neuer Kunstausstellung

170 Gäste beim Jubiläumsabend

Zur Feier begrüßten Alexandra Schellhorn und René Kalina von der Geschäftsführung der Vienna Airport FBO rund 170 Gäste. Unter ihnen waren die Botschafter Fawaz Bourisly aus Kuwait, Munkhtur Dorjraa aus der Mongolei und Daniel Glunčić aus Kroatien sowie Malaysias Botschafterin Fenny Anak Nuli.

Auch Fotograf und Autor Lois Lammerhuber, Medienmanager Gerhard Krispl und Künstler Christoph Palaschke nahmen an der Veranstaltung teil. Eine Führung durch die Ausstellung mit Kuratorin Esther Attar, Einblicke in die VIP Services und ein Flying Dinner bildeten den Rahmen des Abends.

Von Papst Benedikt XVI. bis zu den Rolling Stones

Der VIP Terminal wurde 2004 und 2005 errichtet und nahm 2006 anlässlich des österreichischen EU-Ratsvorsitzes seinen Betrieb auf. Seither wurden dort zahlreiche prominente Gäste betreut.

Zu den besonderen Ereignissen zählen die Ankunft von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2007, der Besuch des damaligen britischen Thronfolgers Prinz Charles und seiner Frau Camilla 2017 sowie die Betreuung von Mannschaften der Fußball-Europameisterschaft 2008. Auch Teilnehmer des Eurovision Song Contests 2015 und 2025 sowie die Rolling Stones nutzten die VIP-Betreuung am Flughafen Wien.

Diskretes Reisen am Flughafen Wien

Nach der Neugestaltung der VIP-Salons 2019 wurden 2024 auch Foyer und Loungeflächen modernisiert und erweitert. Heute bietet der VIP Terminal private Salons, kulinarischen Service, eigene Pass- und Sicherheitskontrollen sowie persönliche Betreuung bei Check-in und Gepäckabfertigung.

Der individuelle Transfer zwischen Terminal und Flugzeug erfolgt mit BMW-Limousinen. Die VIP Services können unabhängig von Fluggesellschaft und Buchungsklasse gebucht werden. Gleichzeitig dient der Terminal als zentrale Anlaufstelle für die General Aviation am Flughafen Wien.