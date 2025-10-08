Dimitré Dinev: „Sprache dringt zum Schmerz vor"

Dreizehn Jahre an einem Buch arbeiten, das pure Zeitgeschichte ist, während sich Zeit und Geschichte erst sachte und zuletzt rasend schnell in ihr Gegenteil wenden: Das Risiko, dass die so generierten 1.450 Seiten spurlos im Fundus der Literaturgeschichte versinken, ist groß.

Oder aber das Ergebnis ist groß, so wie im gegenständlichen Fall. Dann hat sich alles gelohnt. Die Frau habe viel Finanzbedarf abgefedert, sagt der österreichische Schriftsteller Dimitré Dinev, er selbst habe Drehbücher und Stückbearbeitungen für das Sommertheater geschrieben, wenn die Stipendien ausgelaufen seien. Stipendien, zuletzt bedrohlich in Spardiskussionen geraten, seien „Lebensentscheid“. Sein oder Nichtsein für die große Form, die ohnehin schon purer Luxus sei in Zeiten der Zweihundertseiter. Aber was könne man im handlichen Format denn tatsächlich erzählen? Die Produzenten der endlosen Streaming-Serien hätten das begriffen: dass eineinhalb Stunden nicht reichen. So wie auch nicht 200 Seiten für „Krieg und Frieden“.

Also setzte er sich 2012 ans nächste Riesenprojekt, neun Jahre, nachdem der vergleichsweise schmächtige 608-Seiter „Engelszungen“ überregionales Aufsehen erregt hatte. Damals kreisten die Ereignisse noch um bulgarische Emigranten, wie Dinev selbst einer war. Jetzt legt er nichts Geringeres als ein Epos des europäischen Jahrhunderts vor, vom Vorabend des Ersten Weltkriegs bis in die frühen Neunzigerjahre.

Zu Beginn will, als wäre es von Horváth, ein Dienstmädchen in die Donau. Sie erwacht in den Armen eines Offiziers. Und wie sich das dann in Musil-Dimensionen durch die Donauländer schwingt, vom Ersten Weltkrieg zum Wüten der Nazis, zum Terror des bulgarischen Schiwkow-Regimes und stromaufwärts in betörender Fülle der Personen und Wendungen: Das hat das Zeug zu sehr, sehr langem Fortleben.