Wo ist Thomas Glavinic? „Im Untergrund, abseits der Irrenanstalt“

Und jetzt? „Privat habe ich ihm geholfen und werde weiter helfen, soferne es in meiner Macht steht. Ich versuche ihn auch zu ,ordnen‘“, sagt Schellhorn. „Als Politiker kann ich ihm in meiner Funktion nicht helfen. Ich versuche jedoch, ihn zu den nötigen Stellen zu bringen. Als Freund. Was würde der Boulevard sonst daraus machen? Freunderlwirtschaft. Mein ganzes privates, berufliches Leben versuchte ich, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Das mache ich in meiner Freizeit, aber man will es offensichtlich auch nicht. Dabei hat man immer nach Menschen gerufen, die aus der Privatwirtschaft in die Politik gehen.“ Und als relevante Conclusio: „Bei all der Kritik an der Person Glavinic, er ist ein großartiger Schriftsteller. Literatur, Kunst und Kultur gibt uns den Rest des sozialen Kitts, von Reflexion, Auseinandersetzung und Diskurs. Und Künstler wurden immer schon an den Rand gedrängt oder scheiterten an der Gesellschaft. Von Kafka über Trakl zu Bachmann.“

Glavinic, dem man einst stumpfsinnig FPÖ-Nähe unterstellte, weil er für den Standard mit Strache ein unaggressives Gespräch geführt hatte, blickt derweil ohne Illusion auf den Zustand der Welt, der von Krieg, Ungerechtigkeit und Antisemitismus von links bestimmt wird. „Ob ein Antisemit Springerstiefel trägt oder ein Palästinensertuch, ist mir ästhetisch betrachtet egal – ein Trottel ist er so oder so. Wir leben in einer Zeit, in der Sprache nicht mehr dazu da ist, Dinge zu beschreiben, sondern um Anstand zu simulieren. Als Konsequenz lassen wir uns jetzt von Leuten erklären, wie wir zu sprechen haben, die selbst kaum einen geraden Satz formulieren können. Ansonsten: Wer Schwierigkeiten hat, den Zustand der Welt zu verstehen, dem würde ich Ernst Jandls Gedicht ,lichtung‘ ans Herz legen.“

Dieses Schlusswort geben wir gern weiter:

manche meinen

lechts und rinks

kann man nicht velwechsern

werch ein illtum.