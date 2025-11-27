Julia Sobieszek: Weihnachten als Prinzip

Warum sie im März an Weihnachten gedacht hat, weiß Sobieszek nicht mehr genau. Das Fest vereine alles, das ihr Freude bereite, erklärt sie ihr Faible: „Ich schenke gern, ich dekoriere gern, ich liebe es, für Freunde und Familie zu kochen. Dieses Gefühl aus der Kindheit, wenn man wartet, bis das Glockerl läutet – das Sich-Hinfreuen – möchte ich immer wieder neu kreieren.“

Die Passion komme aus einer Zeit, in der der Advent eine dunkle Kerbe bekommen hat. Julia Sobieszek war drei Jahre alt, als ihr Halbbruder wenige Tage vor Weihnachten starb. Sie erinnert sich nicht an Details, aber an die Atmosphäre, die der Verlust zuhause hinterließ. Ihre Schwester und sie hätten instinktiv versucht, die Eltern zu trösten, sagt sie. „Meine Mama hat mir erzählt, dass ich herumgestolpert bin, wie ein Clown, der die Menschen zum Lachen bringt“, sagt Sobieszek über den frühen Impuls.

Sie hat eine Karriere daraus gebaut, Menschen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Die Netzwerke und Kontakte, die sie in fast 20 Jahren gesammelt hat, bündeln sich im Erfolg der „Single Bells“-Bühnenadaption. Mat­thias Bauer, der Adressat dieser ersten Nachricht mit der Idee zum Musiktheater „Single Bells“, zeichnet für Buch, Musik und Regie verantwortlich. Man kennt einander, seit beide 2004 für ein Programm von Erwin Steinhauer und Rupert Henning gearbeitet haben.