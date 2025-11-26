Spitzentöne: Retten wir Latein und Griechisch! Wir brauchen sie dringender als den Bildungsminister

Jetzt werden Sie mich fragen, was man mit Griechischkenntnissen denn werden kann. Genügt Physiknobelpreisträger? Oder bevorzugen Sie Hollywoodstar? Zum besagten Mai-Termin 2o24 jedenfalls antworteten sechs befragte Sonderformate so:

Anton Zeilinger, Nobelpreis für Physik 2022: „Eines meiner Schlüsselerlebnisse war die Verteidigungsrede des Sokrates, die Apologie. Das ist ein Augenöffner! Weil man merkt, dass die menschlichen Probleme damals genau die gleichen waren wie heute. Man sieht die heutigen Dinge dann nicht mehr als so zentral, wenn man das begriffen hat.“

Heinz Fischer, Altbundespräsident: „Die antiken Sprachen haben mir im Verständnis für vieles geholfen. In unserem Griechischunterricht wurden die Probleme der antiken Welt in eine Beziehung zur Gegenwart gebracht: das Problem des Krieges, der so viele Opfer fordert, der Flucht, der Loyalität.“

Felix Kammerer, Schauspieler: „Ich fühle mich bis heute durch den Altgriechisch-Unterricht bereichert: intellektuell und emotional. Die eigene Sprache wird nicht mehr als selbstverständlich gesehen und das stärkt die Kommunikationsfähigkeit – eine wunderschöne Erfahrung, die viel mit Demut und Neugier zu tun hat.“

Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen: „Das tragische Denken gesteht immer auch der Gegenseite die Möglichkeit zu, dass die Wahrheit auf deren Seite sein könnte und wir uns vielleicht geirrt haben. Dieses zuinnerst demokratische Prinzip ist heute gar nicht mehr denkbar, am wenigsten in der Politik. Bei den Griechen lernt man, dass es immer um alles geht.“

Markus Hengstschläger, Genetiker: „Wenn wir zu sehr spezialisieren, unterbinden wir das Denken in neuen Zusammenhängen. Man muss die alten Lösungen kennen, um zu wissen, dass man mit ihnen nicht mehr das Auslangen findet. Dort, wo Dinge, die nicht auf den ersten Blick zusammengehören, zusammenstoßen, sind die neuen Ideen zu Hause.“

Lisz Hirn, Philosophin: „Derzeit steht das generelle Verständnis von Bildung unter Beschuss, und damit erhebt sich die Frage, ob wir Geschichte, Literatur, Musik, Rhetorik, das Wachsen und den Wechsel der Sprachen überhaupt noch ernst nehmen. Oder ob wir sie und ihr Verständnis für überflüssig erklären.“