Barbara Pachl-Eberhart: Leben nach dem Verlust

Davor war Glück für Barbara Pachl-Eberhart die absolute Abwesenheit von Unglück. Ein Zustand, in dem nichts belastet. „Heute ist Glück, wenn ich spüre, dass ich lebendig bin“, sagt die 51-Jährige. „Wenn ich das Gefühl habe, mit allem zurechtzukommen, was mich bewegt und belastet. – Und das Vertrauen darauf, dass sich alles Komplizierte lösen wird.“

Ihr Glücksbegriff hat sich erweitert nach dem Tag, an dem Pachl-Eberhart vor bald 18 Jahren ihren Mann und die beiden gemeinsamen Kinder verloren hat. Auf die Frage nach ihrem Leben heute sagt sie: „Extrem glücklich. Es war ein langer Weg, bis ich mich getraut habe, das zu sagen.“

Das Wetter ist gerade wie damals vor 18 Jahren. Wenn es langsam Frühling werden will, wenn der Himmel blau ist, und es trotz steigender Temperaturen mal wieder schneit, erinnert sich etwas in Barbara Pachl-Eberhart an damals. „Ein Teil von mir liegt dann wieder bei meiner Freundin im Bett und wird mit Thermophor versorgt. Wenn das Wetter wechselt, weiß ich, es kommt eine Zeit, in der ich ein bisschen auf Eierschalen gehe. Dann passe ich gut auf mich auf“, sagt sie.

Wie lässt man das Glück neben dem Schmerz ins Leben? Filmemacher ­Adrian Goiginger beschreibt in der beeindruckenden Verfilmung von Pachl-Eberharts Bestseller „Vier minus drei“ die ersten Schritte der damals 33-Jährigen im Umgang mit dem Unvorstellbaren: dem Unfall bei einem unbeschrankten Bahnübergang, der ihr Leben mit Mann Heli, dem leidenschaftlichen Clown, und den Kindern Thimo und Fini beendet. Der ihrem Leben als Mutter, als Ehefrau und – etwas später – auch ihrem beruflichen Leben als Clownin ein Ende setzt. Die ihr anhaftende Tragödie verunmöglichte für Außenstehende, den Traumberuf bei den Roten Nasen Clowndoctors weiter auszuüben.

Wie findet man sich wieder, wenn alle Identifikationsflächen wegfallen?