Wolfgang Grinschgl: „Ich wollte nie als Mensch auf dieser Welt sein“

Der Geltung wegen zieht Grinschgl, ohne das vorher jemals beabsichtigt zu haben, in die Bundeshauptstadt. „Meine erste kommerzielle Wiener Galerie meinte, es sei wichtig, hier angesiedelt zu sein.“ Sein Stainzer Atelier auf dem Heuboden des Hofs der Familie gibt er indes nicht auf – „mittlerweile verbringe ich auch wieder mehr Zeit auf dem Land“. Eine Auszeit, die es braucht. Die Stadt brenne ihn zu sehr aus. Dabei bekommt man vom Wiener Rauschen in seinem Atelier trotz zentraler Lage kaum etwas mit. Über eine Treppe gelangt man in das Souterrain des imposanten Gründerzeithauses – hinter einer versperrten Türe liegt Grinschgls Wohn- und Wirkungsstätte. Die karge Einrichtung spiegelt wider, dass er die letzten zehn Jahr über nie ernsthaft beabsichtigt hatte, dauerhaft hier sesshaft zu werden.

Hier unten führe er ein recht eigenbrötlerisches Leben. „Das stört mich aber keinesfalls.“ So könne er sich ganz dem widmen, wofür er brennt – die Malerei. Außerdem ist man in Grinschgls Atelier ohnehin eines gewiss nie: allein. Man ist umringt von klein- und großformatigen Leinwänden, die einem im schwach gedimmten Licht vom alten Gemäuer aus entgegenblicken. Im Hintergrund läuft Musik der britischen Indie-Rockband „Lanterns on the Lake“. Stolz zeigt er das Cover des Albums „Versions of us“, das sich nahtlos in die Arbeiten an den Wänden einfügt. „Hat sich auf Instagram ergeben“, erzählt er. Das Vinylcover zeigt ein Gesicht. Denn Grinschgl ist ein Mann der vielen Gesichter. Nicht aufgrund irgendeines vermeintlich stilpluralistischen Zugangs: Seit seinen künstlerischen Anfängen als Kind ist die figurative Menschdarstellung in seinem Œuvre – von thematischen Ausreißern in die Landschaftsmalerei, die er sich trotz aller künstlerischen Stringenz, als eine Art maleri­schen Ruhepol, herausnimmt – immanent.