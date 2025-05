Festwochen: „The Second Woman“ und der hundertste Mann

Ein pink beleuchteter Kubus, zwei Wände aus Glas, darin dezente Wohnzimmereinrichtung: ein Tischchen, drei Sessel, eine Stereoanlage. Neben dem Kubus werden auf einem großen Screen Nahaufnahmen des Spektakels gezeigt - alle live aufgenommen. Pia Hierzegger - Virginia - öffnet die Türe, betritt in einem enganliegenden, roten Kleid das Wohnzimmer. Sie schiebt einen Servierwagen, darauf drei Whiskeyflaschen und etliche Gläser.

Melancholische Musik ertönt, während sie Platz nimmt, für einige Zeit in die Luft starrt, sich schließlich erhebt und durch die Glaswand der Loge in die Ferne blickt. So die Ausgangssituation, wie sie alle fünfzehn Minuten wiederhergestellt wird. Von hier an ist (fast) alles möglich.