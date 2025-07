Seiler und Speer: „Mut hat es schon gebraucht“

Im Managementbüro von Seiler und Speer empfängt Besucher gemütliche Geschäftigkeit zwischen Ledercouchen, Energydrinks und dem Duo in Form von Werbetestimonials aus Karton. Im gelb-roten Lebensmittelhandel sind Christopher Seiler und Bernhard Speer dank eines Deals, der einen Werbesong beinhaltet, österreichweit vertreten. Darüber, dass er sich selbst beim Einkaufen begegnet, wird Christopher Seiler später noch witzeln – so, als käme ihm dieser Hinweis auf den eigenen Erfolg seltsam vor. Es hilft, wenn man die erreichte Flughöhe selbst nicht zu ernst nimmt.

In der Kommandozentrale von Manager Fritz Strba im dritten Wiener Bezirk, unweit des Ernst-Happel-Stadions, verraten ein Stadion-Plan im XL-Format an der Tür und die Goldenen Schallplatten an der Wand, dass er ein Duo managt, das zum Inbegriff neuer Popmusik aus Österreich wurde. In München spielten Seiler und Speer vor Kurzem in der Olympiahalle vor 12.000 Menschen. In Berlin, wo heimischer Dialektpop eher als Fremdsprache durchgeht, kamen immer noch 2.000 Fans.