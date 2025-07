Wie bewahren Sie sich da Ihre Unmittelbarkeit, wenn Sie das im Zaum halten?

Ich mag das ja gerne, einfach zu improvisieren und zu schauen, was passiert. Aber durch diese beiden Kräfte Carsen und Katharina ist auch so ein Respekt vor dem Tun dazugekommen.

Seit 2013 verkörpern Sie den Jedermann. Sie sagten einmal, die Figur sei Ihre zweite Identität. Hat sich das durch den Salzburger Jedermann noch verstärkt?

Das war eine intuitive Antwort, aber die trifft das sehr gut. Es ist wie ein Gehäuse, in das ich hineingehen kann und in dem ich dann zu Hause bin. So etwas hatte ich immer wieder in einem bestimmten Lebensabschnitt. Davor war es Goethes Werther. Von dem bin ich in das Jedermann-Gebäude umgezogen. Aber keine Figur, kein Stück war für mich so identitätsstiftend wie Jedermann.

Was verbinden Sie mit der Figur?

Den modernen Menschen, der in der Weltpolitik rücksichtslos agiert, der andere ausbeutet, der nur an seinen eigenen Vorteil denkt und über seine Gier vergisst, dass er erstens endlich ist und zweitens eine Verantwortung seinem Nachbarn gegenüber hat. Jedermann ist wie diese Global Player, die fast ständig im Fernsehen und am Handy in allen sozialen Kanälen auftauchen. Es gibt bei denen keine humanistischen Ansätze, nur Business. Auch Krieg ist für sie ein Business. Der Jedermann ist auch so ein kriegerischer Ausbeuter. Es ist erschreckend, wie modern, wie heutig der ist. Bei ihm sieht man auch die Rücksichtslosigkeit dieser Leute von America first oder Make America Great Again. Diese ganze rechte Entwicklung ist schon schauerlich für mich.

Ihre Beschreibung des Jedermann klingt wie eine Beschreibung von Elon Musk. War der Ihr Vorbild für den Kapitalisten im goldenen Mercedes am Domplatz?

Also Benko war auch ganz klar ein Vorbild. Diese Maßlosigkeit! Ich wohne in Hamburg in der Nähe von seinem Tower. Das ist alles so absurd, das ist so eine komische Welt!

Jedermann verliert alles was er hat. Kennen Sie diese Angst, dass alles plötzlich aus sein kann? Können Sie die als Jedermann auf der Bühne so ausleben, dass sie im wirklichen Leben keine Rolle mehr spielt?

Ich glaube, diese Angst hat jeder Mensch, aber vor allem Kreative, die darum bangen, dass ihre Quelle versiegt. Das ist ja alles kein garantiertes Gut. Das hängt von ganz viele Faktoren ab, auch von Glück. Dass Tobias Moretti bei den Salzburger Festspielen ausgefallen ist und ich einspringen konnte, das war Zufall. Aber auf so etwas kannst du gar nicht setzen. Und dass es so weitergeht, ist nicht garantiert.

Ihr Vertrag für den Jedermann in Salzburg wurde bis 2026 abgeschlossen. Würden Sie ihn danach weiterspielen wollen?

Klar, aber das hängt nicht nur von mir ab.

Wenn man sich Ihren Terminkalender ansieht, ist man schon auf den ersten Blick erschöpft. Mehr Auftritte und Dreharbeiten sind unvorstellbar. Hat der Jedermann in Salzburg die Nachfrage noch gesteigert?

Es ist nicht mehr geworden, aber meine Arbeitsweise ist noch ernsthafter und inhaltlich fokussierter geworden. Ich habe jetzt auch ein besseres Team um mich herum und muss nicht mehr alles selber machen. Dazu gibt es auch ein schönes Kapitel im Buch, „Team Hochmair.“ Wie sich dieses System und diese mobile Künstlerfamilie formiert hat, die sich an alle Umstände adaptiert. Ich hatte erst kürzlich in einer Woche vier Vorstellungen in unterschiedlichen Bandkonstellationen. Je nach Verfügbarkeit der Musiker. Es gibt zwei Jedermann-Versionen, eine mit dem Musiker Kurt Razelli und eine mit meiner Band Elektrohand Gottes, die waren früher in einer Art Konkurrenz zueinander. Aber jetzt verbinden sie sich. Auch die Geigerin Lidia Baich ist dazugekommen.

Was sind für Sie die bisherigen Höhepunkte Ihres Berufslebens?

Meine Aufführung auf der Burg Clam, wo alle, die jemals bei meinem „Jedermann“ dabei waren, mit mir auf der Bühne waren, der „Faust“-Marathon und der Jedermann auf dem Domplatz.