Festspiele Reichenau: 5 unterschiedlich gelungene und lehrreiche Premieren

Fünf unterschiedlich gelungene, aber allesamt lehrreiche Premieren habe ich binnen Wochenfrist zu Füßen der Rax absolviert, einmal auch an der Außenstelle im verwunschenen Südbahnhotel auf dem Semmering. Alle Produktionen sind noch bis 3. August zu sehen, lassen Sie sich durch das Folgende also nicht aufhalten (bzw. doch aufhalten, je nachdem, wieviel Glauben Sie mir schenken).

Zu melden habe ich: einmal ein Wunder in letzter Minute – Doderers Abschiedswerk „Die Wasserfälle von Slunj“ gelingt der Regisseurin Beverly Blankenship außer aller Norm. Einmal auch Unmut (über die Torpedierung der für unsinkbar gehaltenen Komödie „Arsen und Spitzenhäubchen“ im Vollrausch entgleister Regieeingebungen). Aber dafür viermal Gutes. Und in allen Fällen das Gefühl animierter Melancholie über soviel schauspielerische Exzellenz, die sich in den Spielplänen der großen Bühnen nicht immer abbbildet.

Um bei dem im Schleudergang eingelaufenen Spitzenhäubchen zu bleiben: Roland Koch sollte zwar nicht blind auf eine Spätkarriere als Regisseur vertrauen. Aber wie kann es sein, dass dieser riesenformatige Charakterdarsteller am Burgtheater zuletzt nur in zwei Auslaufproduktionen aus der Vorgängerdirektion Kusej zu sehen war? (Auch von Birgit Minichmayr und Mavie Hörbiger sähe man gern das Doppelte des ihnen Anvertrauten). Und wieso muss man auf eine missglückte Premiere in Reichenau warten, um die singuläre Therese Affolter wiederzusehen? Wo doch sämtliche Häuser Europas am Altedamenfach verzweifeln?