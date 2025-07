Piraten entern den Steinbruch – „Der fliegende Holländer“ von Richard Wagner in St. Margarethen

Für die intimen, kammerspielartigen Szenen wird Dalands Haus im Zentrum geöffnet. Das liegt etwas weit oben, man muss schon sehr gut sehen, um das Geschehen verfolgen zu können. Abhilfe schafft eine dezente Übertragung per Live-Kamera wie aus den ersten Tagen der Stummfilmzeit. Das Beste aber, Krenn inszeniert direkt aus der Partitur. Seine Personenführung stimmt vollends mit der Musik überein. Er lässt keinen Effekt aus. Wie er seiner Phantasie freien Lauf lässt und nahezu das gesamte Wagner’sche Werk abbildet, sieht man gern. So entfacht er mit fulminanten Videoprojektionen am Ende einen veritablen Feuer- und Wasserzauber. Senta springt am Ende von der Klippe in die Flammen wie Brünnhilde am Ende der „Götterdämmerung“. Unwesentliche Kürzungen in den Chorpassagen nimmt man da in Kauf.