Carola Deutsch: „Mich nicht festzulegen, ist die größte Freiheit“

Deutschs gegenständliche Bildwelten entstehen Schritt für Schritt: „Manchmal ist die Idee klar in meinem Kopf manifestiert, manchmal beginne ich einfach draufloszumalen – ohne zu wissen, wohin die Reise führt. Diese Freiheit im kreativen Prozess ist ein unglaublich schönes Gefühl.“ Auch die Umsetzung der Ideen variiert: „Häufig arbeite ich mit mehreren Fotos gleichzeitig, die ich im Arbeitsprozess als eine Art Collage arrangiere“, so Deutsch. „Dazu fotografiere ich Menschen, die mich inspirieren, in meinem Atelier und setze sie so in Szene, wie ich das Bild in meinem Kopf sehe. Manchmal ergänze ich die Komposition um Fotos von Fernreisen – Orte oder Personen, die mir etwas mitgegeben haben. Ein Haus. Eine Palme. Eine Person, die in die Weite der offenen See blickt.“

Von Stillstand kann in Deutschs künstlerischer Genese somit keine Rede sein. Sich immer wieder neu zu erfinden, ist für sie selbstverständlich. Bei Betrachtung ihres Œuvres wird deutlich, dass die Frau mit der Zeit eine immer zentralere Stellung einnimmt: „Sie dient mir als Sprachrohr meiner Botschaften“, so die Künstlerin. Nicht etwa aus politisch-orientiertem Kalkül, sondern aus dem Motiv persönlicher Artikulation: „Dass mir das Frauenbild heute die größte Plattform bietet, um mich auszudrücken, war eine intuitive Entwicklung, die über Jahre stattgefunden hat – kein radikaler Entschluss.“ Ihre Bildwelten entstehen letztlich für jederfrau und jedermann. „Die Betrachtenden spielen eine wesentliche Rolle in meiner Kunst“, so Deutsch. Grundsätzlich geht es ihr darin um das „Sich-selbst-Spüren“: „Um den Dialog zwischen mir, der Kunst und den Betrachtenden – eine fortwährende Reflexion über die Welt, in der wir leben.“ Die Fragen, die sich ihr während der Entstehung ihrer Bilder stellen, dienen als Wegweiser im Prozess – sie im Vorfeld zu klären, ist jedoch nicht ihre Absicht. „Ich möchte Betrachtende dazu einladen, selbst in die Bildwelten einzutauchen, diese in ihren eigenen Kontext zu setzen und die Menschen dazu anregen, sich selbst zu befragen. Jede Antwort, die sich ergibt, ist richtig. Auch zu mir sprechen die Bilder noch lange nach der Entstehung und halten immer wieder neue Antworten parat.“