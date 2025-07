Marlene Streeruwitz: „Wir hatten mit Kurz schon früher einen Trump“

Der Knall gegen die Betonkante ist alles, an das sich Nina erinnern kann. Sie tastet die Wunde an ihrem Kopf ab. „Das war dein Leben“, dachte sie. Nina ist eine Wiener Lyrikerin und zentrale Gestalt in Marlene Streeruwitz’ aktuellem Roman „Auflösungen“. Wie ihre Schöpferin hält sich Nina im März 2024 in New York auf und unterrichtet an einer Universität Poetik.

Furios schildert Streeruwitz die Zustände Monate vor Trumps Wiederwahl zum Präsidenten. Die Obdachlosen werden mehr, die Lebenskosten steigen, junge Leute brauchen oft zwei Jobs, um ihr Leben zu finanzieren, die Universität gibt vor, was „Free Speech“ ist.

Frau Streeruwitz, Ihr Roman „Auflösungen“ bildet das aktuelle Amerika ab. Wenn Nina, die zentrale Figur, durch New Yorks Straßen zieht, habe ich den Eindruck, dass Sie Erlebtes sofort zu Literatur werden lassen. Sehe ich das richtig?

Erleben und Schreiben fand ziemlich gleichzeitig statt. Gelebt und geschrieben, ließe sich sagen. Ich habe das Lebensgefühl in den Roman mitgenommen.

Sie schildern einen Überfall auf Nina, Ihre zentrale Figur. Ist Ihnen der tatsächlich so passiert?

Ich wurde nicht überfallen, ich hatte einen Unfall. Diesen Weg von diesem, du glaubst, du bist tot, bis zum dem Punkt, dass niemand ernst nimmt, was dir passiert ist, fand ich schon sehr interessant. Den wollte ich nicht verheimlichen.

Wie ist der Titel „Auflösungen“ zu verstehen? Meinen Sie damit, dass sich die freie Welt in den USA seit Trumps Wiederwahl aufgelöst hat?

Der Roman ist die Vorgeschichte zum Jetzt und erzählt auch, wie lange dieses Jetzt vorbereitet wurde. Das ist nicht von jetzt auf gleich passiert. Es entsteht immer der Eindruck, Trump hätte jetzt alles geändert, aber er rutscht nur auf einer schon vorausgezeichneten Bahn weiter und verstärkt und verbreitet die. Es ist nicht so, dass jetzt alles neu ist. Diese Entwicklungen gab es bereits nach 9/11 mit der Einrichtung der Homeland Security. Der Überwachungsstaat hat sich etabliert. Die Aufrüstung der Polizei, also deren Militarisierung, all diese Dinge beginnen sehr viel früher und treten uns jetzt in ihrer vollen Form entgegen.

Im Roman vermitteln Sie dieses Ausgeliefertsein an einen Staat, in dem ein freies Leben nicht mehr gesichert ist.

In Sicherheit sind Sie nur, solange Sie Geld haben. So einfach ist das. Der Kapitalismus herrscht jetzt in einer so rohen Form, dass das unübersehbar ist. Wenn Sie schon alles haben, bekommen Sie mehr. Wenn Sie zum Beispiel sehr gesund sind, können Sie viel machen. Wenn nicht, sind Sie doppelt gehandicapt. Es hängt von Ihren Mitteln ab, was möglich ist. Ich erinnere mich an eine Hausmeisterin in L. A.. Sie war 35 Jahre, sehr hübsch, aber sie ist fürchterlich gehinkt. Als sie sich die Zehe gebrochen hat, konnte sie diese nicht behandeln lassen. Der Mittelstand wurde ausgequetscht. Dieses Sicherheitsnetz, das wir als selbstverständlich voraussetzen, gibt es in den USA nicht. Wir sollten manchmal auch feiern, dass wir es haben.

Als Nina im Roman ihren Posten als Dozentin antritt, stellt sie fest, die Germanistik sei männlich geworden. Das klingt ganz so, als hätten Sie im Roman schon vorausgesehen, dass Trump Gleichstellung abschaffen wird und die Universitäten voraus­eilenden Gehorsam leisteten. Sind Trumps Wegbereiter auch an den Unis aktiv?