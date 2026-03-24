Wiener Aktionismus Museum eröffnet mit Nitsch-Ausstellung

Die frische Farbe, die man in den Räumen des Wiener Aktionismus Museums (WAM) riecht, stammt nicht von den Exponaten. Die Rinn- und Schüttbilder, die hier zu sehen sind, entstanden alle vor mindesten sechs Jahrzehnten. Das Privatmuseum in der Wiener Innenstadt wurde unter der Oberhoheit des langjährigen Albertina-Chefs Klaus Albrecht Schröder in den vergangenen Monaten umfassend umgebaut und erweitert. Eröffnet wird am Mittwoch mit der Schau „Hermann Nitsch 1960 bis 1965“.

Zu sehen ist also „der frühe Nitsch“, ein Werk, geschaffen von einem 22- bis 27-Jährigen, der sich mit seiner Arbeit radikal vom damals herrschenden Kunstverständnis löste, auf Unverständnis stieß und kriminalisiert wurde. „Es war ein Schlag in das Gesicht des Bürgers“, sagte Schröder bei der Presseführung am Dienstag, in der er darauf hinwies, dass die nun gezeigten Arbeiten vier Jahrzehnte vor Nitschs erstem Sechs-Tage-Spiel entstanden seien. „Das ist nicht nur ein Anfang, sondern ein Fundament. Es enthält bereits alles, was ihn ausmacht.“