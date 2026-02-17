Grischka Voss und die Schule des Schmerzes

Es wird 14 Uhr 30, Zeit für „Luminosity“. Die Schauspielerin Grischka Voss teilt im weißen Bademantel die Menge und nimmt vor dem Rechteck Aufstellung. Ein paar Augenblicke der Konzentration, dann legt sie den Bademantel ab, ersteigt nackt eine fahrbare Treppe, rückt sich auf den Fahrradsattel und verharrt von da ab bewegungslos, im labilen Gleichgewicht, hoch über den Köpfen, die Beine gestreckt, die Arme seitlich in der Waagrechten.

Die Treppe wird entfernt, weißes Licht erfasst die Gestalt. Eine halbe Stunde wird der einer Kreuzigung ähnliche Vorgang dauern, dabei tun einem Arme und Unterleib schon nach einer Minute vom Zusehen weh. Der Raum ist jetzt dicht gefüllt, und das Frappante ist die Verwandlung der Frau auf dem Gestell. Grischka Voss ist 56, eine namhafte Schauspielerin, die mit selbst geschriebenen und inszenierten Programmen durch das Land zieht.

Deren Grundton war stets exzessive, bizarre Unrast. Unter dem Titel „Bulletproof“ hat sie sich über weibliche Intimität verbreitet. „F*ing Hot!“, 2023 uraufgeführt und nach wie vor auf Tournee, thematisiert explizit die Wechseljahre und operiert nicht zuletzt mit kalkulierter Hässlichkeit. Und jetzt?

Lächelt über den Köpfen eine entrückte Schönheit. Nach zehn Minuten, wenn die Pose nicht mehr haltbar ist, wandern die Arme über den Kopf, später nach unten. Die Wand wird dabei nie berührt. Nach 30 Minuten applaudieren die Verbliebenen, es ist vorbei.