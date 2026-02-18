Peter Marquant: „Sich selbst zu überraschen, ist das Schwierigste überhaupt“

Und das seit seinem 17. Lebensjahr. Die Graphische bricht er seinerzeit noch während des ersten Jahres ab. „Das war einfach nicht, was ich mir erträumt hatte“, blickt Marquant zurück. Obwohl er durch seinen Vater, der in einer Galerie arbeitete, früh in die Kunstszene eingeführt wurde, wächst erst jetzt der wahrhaftige Wunsch, Künstler zu werden. Sein innerer Drang nach freiem Arbeiten führt den damals 16-Jährigen, der an der Seite seines Künstlergroßvaters bereits früh zum Pinsel griff und etwa Granitformationen im Waldviertel malte, schließlich an die Akademie. Streng genommen zu jung und damit „zu unreif“, schafft er es dennoch als außerordentlicher Schüler in Josef Mikls Malereiklasse. Nach einem Jahr der Bewährungsprobe wird Marquant schließlich zur Inskription zugelassen und studiert fortan bei Wolfgang Hollegha. Eine Zeit, die ihn neben technischer Finesse vor allem Ernsthaftigkeit lehrt und ihn im Sehen schult. Letzteres sei essenziell. „Der Hollegha hat immer gesagt: ‚Schaut’s genau!‘“, erinnert sich dessen einstiger Schüler. Wichtig sei es dabei, den Blick abwechselnd nach außen, aber eben auch nach innen zu richten. „Das bewusste Sehen verändert deine Wahrnehmung und damit auch dich grundlegend – irgendwann schlenderst du durch die Landschaft und siehst plötzlich lauter Monets und Turners.“

Dass ihm die Abstraktion als Narrativ ins akademische Stammbuch geschrieben ist, verwundert in Anbetracht seines Studiums kaum. Dabei malt Marquant gerade während seiner Anfangszeit gegenständlich: „Um mich von meinen Lehrmeistern abzugrenzen, aber auch, um eine Basis für das Ab­strakte zu schaffen – letztlich ist das Konkrete immer Ausgangspunkt der Abstraktion.“ Erst mit dem Umzug nach Mallorca – mit dem er seine Erfolge mit seiner damaligen Wiener Galerie, die ihn in Basel und auf der ARCOmadrid zeigte, aufs Spiel setzt – lässt er den heimischen Kunstmarkt und die Gegenständlichkeit hinter sich. „Auf der Insel kennt man weder Hollegha noch Mikl – somit konnte ich mich ohne den Stempel der Epigonalität ganz der Abstraktion widmen.“ Eine künstlerische Revolu­tion, „der krampfhafte Versuch, etwas Neues zu erfinden“, war ohnedies nie Marquants Absicht: „Dass man hier etwa Rothko verortet“, deutet er auch seine bunten Farbfelder, „oder in diesen krakeligen Kringeln Twombly’eskes sieht, ist vollkommen in Ordnung. Selbst ein Picasso und ein Van Gogh haben bereits vorhandene Elemente aufgegriffen und sich nicht vor Einflüssen anderer verschlossen.“