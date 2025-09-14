„Wa(h)re Kunst – Kunstplatz Wien“: ORF-Dokumentation beleuchtet Wiener Kunstmarkt

Wien zählt heute mit mehr als 200 Galerien, rund 100 Off-Spaces, über 100 Museen und mehreren Auktionshäusern wie dem Dorotheum zu den wichtigsten europäischen Kunststandorten. Hinzu kommen rund 15 jährlich stattfindende Kunstmessen wie Vienna Contemporary, Parallel Vienna, Art Austria oder die Spark Art Fair.

„Der Markt für zeitgenössische Kunst boomt weltweit. Wien zählt zu den relevanten Drehkreuzen im Kunsthandel. In ‚Wa(h)re Kunst – Kunstplatz Wien‘ blicken wir hinter die Kulissen und erklären seine Mechanismen. Prominente Vertreterinnen und Vertreter sowie Expertinnen und Experten machen die Logik eines globalen Marktes verständlich und zeigen, welche Rolle Wien am internationalen Parkett spielt“, erklärte Produzent Zimmermann.