2nd Opinion: Angst und Abenteuer

Wie schwer wir Zeitgenossen uns mit dem Begriff des Abenteuers tun, hat sich vergangene Woche auch beim „Philosophicum“ in Lech am Arlberg gezeigt. Vielleicht lag es auch am Untertitel „Lob des Unverfügbaren“, weil der die begriffliche und emotionale Büchse der Pandora öffnet, aus der dann gleich einmal Gott und Hartmut Rosa entweichen und die Menschen in Aufregung und Verzückung versetzen, was das Denken bekanntlich nicht erleichtert. Ganz unten in der echten Büchse der Pandora, die eigentlich ein Krug gewesen ist, lag, gewissermaßen als Grundlage aller Übel, die Hoffnung, aber das ist eine andere Geschichte.

Zu den Grundthesen, die in Lech vorgetragen wurden, gehörte, dass das Abenteuer zwei Voraussetzungen erfüllen muss, damit wir mit Fug und Recht von einem solchen sprechen können: Es muss gut ausgehen und es muss davon erzählt werden, was in früheren Zeiten ungefähr das gleiche gewesen ist, weil jemand von seinen Abenteuern ja nur erzählen konnte, wenn er sie bestanden hatte.

Dass kaum jemand den Umstand erwähnt hat, dass auch in dieser Hinsicht die Digitalisierung unserer Kommunikation einen substanziellen Unterschied hervorgebracht hat – erzählt wird fast ausschließlich in Echtzeit, ein Abenteuer ist genau dann zu Ende, wenn der Akku aus ist –, deutet darauf hin, dass die bekannteren Philosophen und Geisteswissenschafter des deutschsprachigen Raumes nicht zu den sogenannten „Digital Natives“ gehören. Ich halte die Abstinenz gegenüber den Sozialen Medien für einen wichtigen Akt des Widerstands gegen die Weltdummheit, aber es kann nicht schaden, ungefähr zu wissen, wie sie funktionieren.