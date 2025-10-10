Inna Shevchenko: „Wenn wir verstummen, beginnt die wahre Unsicherheit"

Ist Religion für den Feminismus zwangsläufig ein Hindernis?

Zunächst möchte ich klarstellen: Eine Person kann Feministin und gläubig sein. Ich habe gläubige Frauen getroffen, die mutig innerhalb ihrer religiösen Traditionen für Gleichberechtigung kämpfen. Doch Feminismus als gesellschaftlicher und politischer Kampf und Religion als organisierte Ideologie sind für mich unvereinbar. „Religiöser Feminismus“ wirkt wie ein Versuch, patriarchale Traditionen und den Sexismus, den sie beinhalten, reinzuwaschen.

Spannend finde ich die umgekehrte Perspektive: Was kann Feminismus für Religionen tun? Die Perspektive habe ich von katholischen Priesterinnen, die für Gleichberechtigung innerhalb der Kirche kämpfen. Sie tragen feministische Ideen in ihre Institutionen, um die Entrechtung von Frauen aufzubrechen. „Girls & Gods“ ist keine Abrechnung mit Religion, sondern eine Kritik an Machtstrukturen, die Frauen ausgrenzen.

Welche Rolle spielt Religion im patriarchalen System?

Historisch haben die monotheistischen Religionen Frauen immer systematisch ausgeschlossen. „Disqualifiziert“ ist eigentlich das treffendste Wort: Wir sind von Orten der Macht ausgeschlossen worden und in den Schriften auf Rollen reduziert – Mutter, Tochter, Ehefrau. Unsere Körper sind entwertet worden, als heilig oder sündig beschrieben, selten als selbstbestimmt. Natürlich waren da Fortschritte, durch Reformation oder Bildung. Doch diese Freiräume werden immer wieder eingeschränkt. Auch heute, 2025, in Europa.

Können Sie diese Einschränkungen benennen, was ist aktuell problematisch?

Gestern habe ich die Architektur der Karlskirche bewundert und dann … dort hängt ein großes Werbeplakat für den „Marsch fürs Leben“ (eine jährlich stattfindende, von konservativen und kirchennahen Gruppen organisierte Demonstration gegen Abtreibung, Anm.). Ein Symbol dafür, dass Kirchen bis heute meinen, über weibliche Körper, ihre Lebensentscheidungen, ihre Autonomie bestimmen zu dürfen. Und weltweit sind die repressivsten Regime oft religiös grundiert: Im Iran riskieren Frauen Gefängnis oder sogar ihr Leben, wenn sie das Kopftuch ablegen. In Afghanistan ist Frauen die Teilhabe am öffentlichen Leben vollständig untersagt – ihre Existenz ist ab der Kindheit auf den privaten Raum reduziert.

Auch in Europa verbinden sich Religion und Politik gegen Frauen: In Polen hat die katholische Kirche die konservative Regierung unterstützt, die das Abtreibungsrecht nahezu vollständig abgeschafft hat. Es gab riesige Proteste, doch die Stimmen der Frauen sind ignoriert worden. Ich konstruiere hier kein Feindbild. Religiöse Institutionen haben diese Rolle selbst eingenommen.