VINDOBONA feiert fünfjähriges Bestehen mit Jubiläumsgala in Wien

Fünf Jahre Theater, Kulinarik und Vielfalt

Seit der Übernahme durch Geschäftsführer Wolfgang Ebner im Sommer 2020 hat sich das VINDOBONA als einzig bespieltes Theater im 20. Bezirk etabliert. Das Haus präsentiert ein breites Mehrspartenprogramm – von Theater, Musical und Kabarett über Konzerte und Kindertheater bis zu Travestie, Drag und Dinnertheater.

Die Jubiläumsgala würdigte diese Vielfalt mit einem Programm, das künstlerische Höhepunkte aus den vergangenen Jahren vereinte. Gezeigt wurden Ausschnitte aus erfolgreichen Eigenproduktionen und Publikumslieblingen, begleitet von Gesprächen mit beteiligten Künstler:innen.

Galaabend mit Rückblick und Musik

Nach einem festlichen Galamenü begann der erste Showblock des Abends. Künstler:innen wie Mario Pecoraro, Grazia Patricia und Metamorkid erinnerten in musikalischen und visuellen Beiträgen an prägende Momente der letzten Jahre.

Ein Talk mit Susanna Hirschler und Herbert Steinböck widmete sich der Komödie Dinner for One – Essen für Drei, während Videoclips Einblicke in die Entstehung und Rezeption gaben. Nach einer Pause folgte der zweite Teil des Bühnenprogramms mit Darbietungen aus der Culinarical-Sparte, musikalischen Beiträgen von Werner Auer und Andy Lee Lang sowie Gesprächen mit Ann Mandrella über das Musical Hedwig and the Angry Inch und Markus Richter über die Verbindung des Hauses zum Eurovision Song Contest.

Ausblick auf die Jubiläumssaison

Mit der Jubiläumssaison 2025/26 kündigt das VINDOBONA eine Reihe neuer Produktionen und Wiederaufnahmen an. Als nächste Premiere steht am 4. November 2025 das Musical „Sophie Scholl – Das Musical“ auf dem Spielplan. Außerdem kehren Publikumserfolge wie „Hedwig and the Angry Inch“ mit Drew Sarich sowie „Dinner for One – Essen für Drei“ mit Susanna Hirschler und Herbert Steinböck zurück.

Abgerundet wird die Spielzeit durch die neunte Ausgabe des Dinner-Musicals „CulinarICAL 9.0 – Over the Rainbow“, das Musik und Gastronomie erneut zu einem gemeinsamen Erlebnis verbindet.