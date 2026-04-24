Vienna Spanish Film Festival: Red Carpet und internationale Gäste in Wien

V.l.n.r.: Schauspieler Antonio de la Torre, Mery Cabezuelo (Founder, Director & Film Programmer) und Igor Ibeas (Head of Programming and Industry)©Eszter Barabas
Rund 700 Gäste feierten im Gartenbaukino die Eröffnung des ersten Vienna Spanish Film Festival – mit Premieren, Stargästen und Publikumsgesprächen.
Festivalstart mit großem Andrang
Am 23. April 2026 wurde das Vienna Spanish Film Festival (VieSFF) erstmals eröffnet. Schauplatz der Auftaktgala war das Gartenbaukino, wo sich rund 700 Gäste aus Film, Medien und Kulturszene einfanden.
Der Red Carpet entwickelte sich dabei zum zentralen Treffpunkt für internationale und österreichische Filmschaffende.
Internationale Stars in Wien
Zu den prominentesten Gästen zählten die spanischen Schauspieler Antonio de la Torre und Enrique Arce sowie Cayetana Cabezas. Bereits am Nachmittag hatte Jaime Lorente bei der Premiere des Films „Reversión“ im Artis International Kino seinen Auftritt.
Auch zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Österreich waren vor Ort, darunter Clemens Unterreiner, Daniel Serafin, Edita Malovcic, Julia Cencig, Julian Looman und Marvin Kren.
Filmpremiere und Ehrenpreis
Im Zentrum des Eröffnungsabends stand die Premiere der spanischen Komödie „La Cena“ („The Dinner“), die kurz nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs spielt. Regisseur Manuel Gómez Pereira und Produzent Cristóbal García präsentierten den Film persönlich und stellten sich im Anschluss den Fragen des Publikums.
Ein weiterer Programmpunkt war die Verleihung eines Ehrenpreises an Antonio de la Torre für sein filmisches Schaffen.
Austausch im Mittelpunkt
Bereits zum Auftakt zeigte sich der Anspruch des Festivals, über klassische Filmvorführungen hinauszugehen. Gespräche zwischen Publikum und Filmschaffenden sowie informelle Begegnungen prägten den Abend.
Festivalgründerin Mery Cabezuelo betonte die Bedeutung dieses direkten Austauschs als zentrales Element des Formats.
Festival läuft bis 26. April
Das Vienna Spanish Film Festival findet noch bis 26. April 2026 statt. Neben dem Gartenbaukino zählen auch das Urania Kino und das Artis International zu den Spielstätten.
Das Programm umfasst aktuelle Filme, Serien und Dokumentationen aus Spanien und Lateinamerika und wird durch Branchen- und Kulturformate ergänzt.