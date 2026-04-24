Vienna Spanish Film Festival: Red Carpet und internationale Gäste in Wien

Am 23. April 2026 wurde das Vienna Spanish Film Festival (VieSFF) erstmals eröffnet. Schauplatz der Auftaktgala war das Gartenbaukino, wo sich rund 700 Gäste aus Film, Medien und Kulturszene einfanden.

Der Red Carpet entwickelte sich dabei zum zentralen Treffpunkt für internationale und österreichische Filmschaffende.