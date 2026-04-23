Benefizabend für das Wiener Hilfswerk: Musik und Unterstützung für die Spielothek

Am 22. April fand im Haus der Industrie in Wien der 39. Festabend des Annemarie-Imhof-Komitees zugunsten des Wiener Hilfswerk statt. Rund 150 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur nahmen an der Benefizveranstaltung teil.

Im Mittelpunkt stand der musikalische Auftritt von Sona MacDonald, begleitet von Pianistin Lindsey Huff. MacDonald interpretierte Chansons unter anderem von Marlene Dietrich und Billie Holiday.