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Benefizabend für das Wiener Hilfswerk: Musik und Unterstützung für die Spielothek

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Beim 39. Festabend des Annemarie-Imhof-Komitees standen Musik und Inklusion im Mittelpunkt – rund 150 Gäste folgten der Einladung.

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Musik als zentrales Element des Abends

Am 22. April fand im Haus der Industrie in Wien der 39. Festabend des Annemarie-Imhof-Komitees zugunsten des Wiener Hilfswerk statt. Rund 150 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur nahmen an der Benefizveranstaltung teil.

Im Mittelpunkt stand der musikalische Auftritt von Sona MacDonald, begleitet von Pianistin Lindsey Huff. MacDonald interpretierte Chansons unter anderem von Marlene Dietrich und Billie Holiday.

Erlös für inklusive Freizeitangebote

Der Reinerlös des Abends kommt der „Spielothek“ des Wiener Hilfswerks zugute. Die Einrichtung bietet seit 25 Jahren inklusive Freizeitangebote für Kinder mit und ohne Behinderungen und zählt jährlich zahlreiche Besucher:innen.

Laut Veranstalter wurden dort zuletzt mehr als 200 Kommunikations-, Kultur- und Informationsangebote umgesetzt.

Fokus auf soziale Teilhabe

Die Spielothek versteht sich als Ort gemeinsamer Aktivitäten – von offenen Spielenachmittagen bis zu Workshops und Elternveranstaltungen. Ziel ist es, Begegnung zu fördern und Teilhabe unabhängig von individuellen Voraussetzungen zu ermöglichen.

Vertreterinnen des Wiener Hilfswerks betonten beim Abend die Bedeutung solcher Angebote, insbesondere vor dem Hintergrund aktueller sozialpolitischer Entwicklungen.

Langjähriges Engagement

Das Annemarie-Imhof-Komitee, unter Vorsitz von Barbara Feldmann, unterstützt seit Jahrzehnten Projekte des Wiener Hilfswerks. Der jährliche Festabend zählt zu den zentralen Benefizveranstaltungen des Netzwerks.

Durch den Abend führte Thomas Dänemark, der die Programmpunkte moderierte.

Der Abend verband musikalisches Programm mit sozialem Anliegen – mit einem klaren Fokus auf die Unterstützung inklusiver Angebote für Kinder und Familien.

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