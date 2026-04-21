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30 Jahre Schloss Schönbrunn Konzerte: Jubiläumsgala in der Orangerie

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Mit dem 10.000. Konzert feierten die Schloss Schönbrunn Konzerte ihr 30-jähriges Bestehen – inklusive Uraufführungen und prominentem Publikum.

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Jubiläum im historischen Rahmen

Am 16. April 2026 stand die Orangerie von Schloss Schönbrunn ganz im Zeichen der Wiener Klassik. Die Schloss Schönbrunn Konzerte eröffneten dort ihre 30. Spielsaison und begingen gleichzeitig ihr 10.000. Konzert.

Rund um das Jubiläum versammelten sich zahlreiche Gäste aus Kultur, Tourismus und Politik. Unter ihnen auch Elisabeth Zehetner, Astrid Steharnig-Staudinger und Norbert Kettner, die die internationale Bedeutung der Konzertreihe hervorhoben.

Uraufführungen und Auszeichnung

Musikalischer Höhepunkt des Abends waren zwei Uraufführungen von Guido Mancusi: die „Schönbrunn Fanfare“ sowie die Polka „Duck dich“, die dem Geschäftsführer Peter Hosek gewidmet ist.

Zudem überreichte Klaus Panholzer eine Goldene Schallplatte an Hosek – als Anerkennung für die langjährige Entwicklung der Konzertreihe.

Klassik am historischen Originalschauplatz

Die Orangerie gilt als einer der geschichtsträchtigsten Konzertorte Wiens. Bereits 1786 sollen hier Wolfgang Amadeus Mozart und Antonio Salieri musikalisch aufeinandergetroffen sein.

Seit 1997 finden die Schloss Schönbrunn Konzerte regelmäßig an diesem Ort statt und haben sich zu einem festen Bestandteil des Wiener Kulturangebots entwickelt.

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