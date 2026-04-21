30 Jahre Schloss Schönbrunn Konzerte: Jubiläumsgala in der Orangerie

Am 16. April 2026 stand die Orangerie von Schloss Schönbrunn ganz im Zeichen der Wiener Klassik. Die Schloss Schönbrunn Konzerte eröffneten dort ihre 30. Spielsaison und begingen gleichzeitig ihr 10.000. Konzert.

Rund um das Jubiläum versammelten sich zahlreiche Gäste aus Kultur, Tourismus und Politik. Unter ihnen auch Elisabeth Zehetner, Astrid Steharnig-Staudinger und Norbert Kettner, die die internationale Bedeutung der Konzertreihe hervorhoben.