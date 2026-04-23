Neue Dauerausstellung im Technischen Museum Wien: Wie Wissen entsteht und sich verändert

Am 22. April 2026 eröffnete das Technisches Museum Wien seine neue Dauerausstellung „Wissenschaft im Wandel“. Im Zentrum steht nicht ein einzelnes Fachgebiet, sondern der Prozess wissenschaftlicher Erkenntnis selbst – mit all seinen Umwegen, Zweifeln und Fortschritten.

Generaldirektor Peter Aufreiter eröffnete die Ausstellung gemeinsam mit Heinz Faßmann, Präsident der Österreichische Akademie der Wissenschaften.