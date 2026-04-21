Senat der Wirtschaft warnt vor „Fußfesseln“ für Mittelstand

Bei einer Enquete des Senat der Wirtschaft in Wien stand die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Mittelstands im Zentrum. Anlass war die Präsentation der neuen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins „Boom“ unter dem Titel „Weltmeister mit Fußfesseln“.

In den Räumlichkeiten von The Natural Gem diskutierten Vertreter:innen aus Wirtschaft und Politik über strukturelle Herausforderungen – insbesondere Bürokratie, Energieabhängigkeiten und internationale Wettbewerbsbedingungen.