Bock Preis 2026: Vier Engagierte in Wien ausgezeichnet

In der Brunnenpassage wurde am 16. April der Bock Preis 2026 verliehen. Erstmals zeichnete die Initiative gleich vier Personen aus, die sich seit ihrer Ankunft in Österreich ehrenamtlich engagieren.

Zu den Preisträger:innen zählen Aziz Mohammadi und Ibrahim Rasool aus Afghanistan, Hamdi Abdullahi Hassan aus Somalia sowie Oleg Cherednychenko aus der Ukraine.