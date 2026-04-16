Magic of Innovation 2026: Finanzbranche trifft sich in Wien

Mit der „Magic of Innovation“ (MOI) wurde Wien Mitte April erneut zum internationalen Knotenpunkt für die Finanzbranche. Über zwei Tage hinweg kamen Vertreter:innen aus Versicherungen, Banken und Technologieunternehmen zusammen, um über aktuelle Entwicklungen und strategische Herausforderungen zu diskutieren.

Im Zentrum standen Themen wie Künstliche Intelligenz, digitale Transformation und neue Geschäftsmodelle – ebenso wie Fragen moderner Führung in einer zunehmend komplexen Branche.