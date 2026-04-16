Magic of Innovation 2026: Finanzbranche trifft sich in Wien

In Wien diskutierte die internationale Finanzcommunity über KI, Transformation und neue Geschäftsmodelle, inklusive Awards für Innovation und Leadership.
Treffpunkt der Finanz- und Techbranche
Mit der „Magic of Innovation“ (MOI) wurde Wien Mitte April erneut zum internationalen Knotenpunkt für die Finanzbranche. Über zwei Tage hinweg kamen Vertreter:innen aus Versicherungen, Banken und Technologieunternehmen zusammen, um über aktuelle Entwicklungen und strategische Herausforderungen zu diskutieren.
Im Zentrum standen Themen wie Künstliche Intelligenz, digitale Transformation und neue Geschäftsmodelle – ebenso wie Fragen moderner Führung in einer zunehmend komplexen Branche.
Austausch, Workshops und neue Formate
Neben klassischen Panels setzte das Event auf interaktive Formate. Deep-Dive-Workshops, Networking-Sessions und eine „Community Sightseeing Challenge“ durch Wien sollten den Austausch fördern und das Konferenzformat auflockern.
Auffällig war zudem der hohe Anteil weiblicher Speakerinnen – ein Aspekt, der von den Veranstalter:innen bewusst hervorgehoben wurde und die zunehmende Bedeutung von Diversität in der Finanzwelt widerspiegelt.
Auszeichnungen für Innovation und Leadership
Ein zentraler Programmpunkt war die Verleihung der MOI Awards, mit denen Persönlichkeiten und Unternehmen für ihre Beiträge zur Weiterentwicklung der Branche ausgezeichnet wurden.
Zu den Preisträger:innen zählen unter anderem Eva Gombolai (Women in Insurance), Vladimír John (Gentlemen in Insurance) sowie Tobias Klinke im Bereich Insurtech. Den Award für die beste Speakerin erhielt Barbara Böck von Wüstenrot.
Wien als Plattform für internationale Vernetzung
Die Veranstaltung unterstreicht Wiens Rolle als Standort für internationale Branchentreffen. Mit Partnern wie Uniqua und weiteren Unternehmen aus dem Finanz- und Beratungsumfeld konnte das Format seine Reichweite weiter ausbauen.
Initiatorin Erika Krizsan sieht die Konferenz dabei weniger als Einzelereignis, sondern als langfristige Plattform für Austausch und Kooperation innerhalb der europäischen Finanzcommunity.