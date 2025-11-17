Ladies’ Lunch für Unicef: Charity-Event sammelt 35.000 Euro für Kinder in Dschibuti

Der von Jennifer Berl-Doerk und Lisa Sophie Thoma organisierte Ladies’ Lunch brachte am Donnerstag geladene Gäste in einem privaten Wiener Penthouse zusammen. Die beiden Unicef NextGen Österreich Mitglieder hatten das Charity-Event initiiert, um Spenden für Kinder in Dschibuti zu sammeln. Am Ende entstand eine Summe von 35.000 Euro, die vollständig an Unicef Österreich geht.

Zu den prominenten Gästen zählten Franziska Knuppe, Barbara Meier und Valerie Huber, die sich jeweils seit Jahren ehrenamtlich für Unicef engagieren – in Deutschland wie in Österreich.