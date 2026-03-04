Toxische Beziehungen: Das Problem sind nicht nur die anderen

Studien haben gezeigt, dass toxische Beziehungsmuster die betroffenen Personen nicht nur psychisch, sondern durch die dauerhafte Ausschüttung von Stresshormonen auch körperlich angreifen. Es gibt Magen-Darm- und Herz-Kreislauf-Typen, Menschen, deren Haut als Spiegel der Seele das Innere nach außen bringt und viele andere Formen der Externalisierung von Kränkung und Leid, auch wenn Betroffene verstummen.

Prüfen Sie, ob Sie sich nicht den Aufwand wert sind, Ihr toxisches Beziehungsmuster zu sprengen und sich auf Abenteuerreise zu sich selbst zu machen. Warum machen Sie es sich unnötig schwer und wollen mit dem Kopf durch die Wand, wenn Sie schon gar nicht mehr oder noch gar nicht wissen, wie schön eine auf Respekt und Wertschätzung aufbauende Liebe sein kann? Auch wenn Sie verantwortlich für die „Auszucker“ ihres Gegenübers sind, fragen Sie sich bitte, warum Sie es nötig haben, alles zu dulden. Und was das mit Ihrer Vergangenheit zu tun hat, dass Sie immer so schnell ein Gefühl von Schuld entwickeln.