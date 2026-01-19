Wenn Liebe tödlich wird: Der Mythos vom selbstbestimmten Sterben

Schon in der antiken Mythologie erfüllen die Götter einem Ehepaar namens Philemon und Baucis den Herzenswunsch, gemeinsam zu sterben: Die beiden sind tugendhaft und haben sich ihr selbstbestimmtes gemeinsames Sterben vor Liebe redlich verdient.

Ebenso gibt es heute Menschen, die uns vorleben, ihr Leben durchwegs und auch bis zum Ende selbst zu gestalten. Etwa Alice und Ellen Kessler, die sich laut Medienberichten mit neunundachtzig zum gemeinsamen Tod entschlossen und einige Woche zuvor zum letzten Mal im Zirkus gezeigt haben. Kolportiert wird, die Zwillinge des Showbiz seien dabei strahlend und perfekt gestylt, aber merklich stiller gewesen. Wird deren offenbar perfekt inszenierter gemeinsamer Abgang aus der „Manage der Existenz“ jetzt zu Recht öffentlich gehypt?