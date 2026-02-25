Secondhandpotenz: Wenn der Kopf blockiert

Frauen reagieren frustriert, wenn gerade in der Anfangsphase der Liebe ihre Reize anscheinend nicht ausreichen, um den Mann ihres Herzens rasend vor Wollust zu machen. Soziale Erwartungshaltungen wirken prägend, ein Mann müsse dauerpotent sein, um die Liebe zu veredeln.

Zu empfehlen ist ein weit gefasstes Verständnis von Sexualität in der Beziehung. Hierzu zählen auch schon zärtliche Blicke, Küsse, Streicheln, Verbalerotik – der Fantasie sind dabei schier keine Grenzen gesetzt. Die Fixierung von Sex auf Potenz, Koitus und Orgasmus macht hingegen unnötig Druck in einer Beziehung, der bei einem weniger verkrampften, eher spielerischen und vor allem selbstbewussten Zugang zum Liebeslieben wegfällt.