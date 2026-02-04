Liebe zum Anlegen: Die Psychologie des Schmucks

Schmuck kann viel sagen. Schmuckstücke bedeuten häufig Zugehörigkeit, Verbundenheit, Wertschätzung, Ehrerbietung oder sogar Liebe.

Juwelier Hans Schullin blickt zurück auf Agnès Sorel, die im 15. Jahrhundert den Schmuck für Frauen eroberte, als sie das Gebot überging, nur Männer dürften Diamanten tragen. Seit damals sind Edelsteine eng mit Schönheit, Eleganz und Strahlkraft verbunden. Maria von Burgund soll zur Verlobung den allerersten Diamantring erhalten haben.

Marilyn Monroe singt viel später von den begehrten Edelsteinen als „Girls’ best friends“. Ob Prinzessin oder Businessfrau, Diamanten geben ihre Trägerinnen als erfolgreich und begehrenswert zu erkennen. „Schmuck löst Emotionen aus. Und versinnbildlicht Emotion“, sagt Schullin. Im Folgenden sehen wir uns näher an, was Schmuck psychologisch ausdrückt.