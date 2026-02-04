Liebe zum Anlegen: Die Psychologie des Schmucks

Schmuck ist Ausdrucksmittel und Kommunikation – und ein Verlobungsring sagt mehr als tausend Worte. Schmuck stehe für Emotion, sagt Juwelier Hans Schullin.
Schmuck kann viel sagen. Schmuckstücke bedeuten häufig Zugehörigkeit, Verbundenheit, Wertschätzung, Ehrerbietung oder sogar Liebe.
Juwelier Hans Schullin blickt zurück auf Agnès Sorel, die im 15. Jahrhundert den Schmuck für Frauen eroberte, als sie das Gebot überging, nur Männer dürften Diamanten tragen. Seit damals sind Edelsteine eng mit Schönheit, Eleganz und Strahlkraft verbunden. Maria von Burgund soll zur Verlobung den allerersten Diamantring erhalten haben.
Marilyn Monroe singt viel später von den begehrten Edelsteinen als „Girls’ best friends“. Ob Prinzessin oder Businessfrau, Diamanten geben ihre Trägerinnen als erfolgreich und begehrenswert zu erkennen. „Schmuck löst Emotionen aus. Und versinnbildlicht Emotion“, sagt Schullin. Im Folgenden sehen wir uns näher an, was Schmuck psychologisch ausdrückt.
1. Identität
Schmuck sei von einer Person oft nicht wegzudenken und untrennbar mit ihr verwoben. Er werde direkt am Körper getragen, so der in Graz und Velden situierte Meister der Schmuckkunst Hans Schullin.
Edles Geschmeide wirkt somit identitätstiftend, steht für die Persönlichkeit, die sich dadurch in ihrem Wesen hervorhebt, durch individuellen Schmuck selbstbewusster und nach außen sichtbarer fühlt. Schmuck sagt auch viel über das Wesen einer Person aus, ist nonverbale Kommunikation und hat Signalwirkung – kann aber, wenn er unpassend ist und sich mit seiner Trägerin „spießt“, durchaus irreführend wirken, weshalb es auch hier um die passende Chemie geht. Und darum, dass bei der Auswahl von Schmuck, wie zu Beginn einer Liebesbeziehung, buchstäblich der Funke überspringt.
2. Glück
Beim Kauf eines funkelnden Schmuckstücks oder einer wertigen, edlen Uhr wird das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert; Glückshormone werden ausgeschüttet.
Der Solitärring ist Schullin zufolge ausdrucksstark und ein unmissverständliches Verlobungsgeschenk. Wer kennt nicht die märchenhafte Szene, wenn die Ringschatulle auf Knien vor der Holden aufgeklappt und der Antrag gemacht wird. Der Solitär steht für Einzigartigkeit, Unvergänglichkeit und ein ewiges Versprechen. Für langjährige Partnerschaften eigne sich der Memoire, sagt Schullin. Der Diamant verheißt Beständigkeit, Glanz und Robustheit.
3. Versprechen
Andere Schmuckstücke als Ringe sind in der Aussagekraft zurückhaltender, weniger stark auf Bindung ausgerichtet, aber zeigen doch auch Freundschaft und Wertschätzung an. Viele tragen daher heute mehrere zarte Kettchen am Handgelenk.
4. Liebe
Herzchen, halbierter Schmuck, Eheringe, das alles sind zeitlose Liebessymbole. „Schmuck ist ein prototypischer Gegenstand, um eine Verbindung zu zeigen“, erklärt der Juwelier. Damit lässt sich Liebe gleichermaßen auslösen und festigen, ja besiegeln.
Fazit: Emotionale Wertanlage
Schmuck ist nicht nur eine Wertanlage, sondern ein funkelnder Weg, einem Menschen nonverbal Emotionen zu offenbaren. Wichtig ist, dass das Geschenk von Herzen kommt und nicht der Täuschung, Blendung oder Manipulation dient.
Wie oft ziehen sich enttäuschte Menschen den Ring, der für Liebe und Beständigkeit stand, verzweifelt wieder ab, weil er die Bedeutung verliert, nach dem Betrug des Partners? Daher sollte Schmuck nur dann für Liebe stehen, wenn auch die Augen funkeln. Und das noch lange Zeit nach der ersten Verliebtheit, unabhängig von Endorphinen und von Schmetterlingen im Bauch.